RWDM : Choqué, Thierry Dailly prépare sa défense et dénonce déjà "des mensonges"

Thierry Dailly affirme être victime de mensonges après les graves accusations dont il a fait l’objet mercredi de la part du propriétaire du RWDM John Textor. Celui-ci avait décidé de l’évincer du poste de président en accusant Dailly de détournement des fonds du club, abus de pouvoir et comportement violent, notamment.

"Choqué" par ces accusations, Dailly prépare sa défense avec ses avocats et répondra plus en détail à John Textor dans les prochaines heures et les prochains jours.

Entre-temps, il a déjà fait savoir à la RTBF qu’il niait en bloc toutes les accusations reçues et qu’il était très choqué et déçu des propos tenus par Textor. Il estime par ailleurs disposer de toutes les preuves pour démonter les accusations de Textor.

Dailly s’est également réjoui des nombreux messages de soutien qu’il a reçus ces dernières heures, notamment de la part de supporters, membres du staff et joueurs. Des personnes qui "savent qu’il n’est pas le genre d’homme à faire ce genre de chose."