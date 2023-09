RWDM – Cercle : l’improbable raté de Makhtar Gueye

Makhtar Gueye a manqué une énorme occasion lors de la rencontre de Jupiler Pro League entre le RWDM et le Cercle.



L’attaquant sénégalais a loupé une très belle opportunité d’égaliser. Avec plus de maîtrise et de sang-froid, il aurait pu conclure une très belle action du club bruxellois.



Sambu Marsoni a déboulé sur son flanc après un petit relais avec Mickaël Biron. Le latéral droit s’est ensuite joué de deux défenseurs du Cercle avant d’adresser un bon centre en direction de Gueye. Au petit rectangle face à un but quasiment vide, l’ex du KVO s’est emmêlé les pinceaux et n’a pas été en mesure de cadrer.