Rwanda : quatre mémoriaux du génocide des Tutsis intègrent la nouvelle liste de l’Unesco sur le patrimoine mondial

Quatre mémoriaux commémorant le génocide des Tutsis au Rwanda, durant lequel au moins 800.000 personnes ont été exterminées, ont intégré mercredi le patrimoine mondial de l’Unesco, a annoncé l’organisation onusienne.

Ces quatre sites commémorent les massacres qui ont ensanglanté le Rwanda durant une centaine de jours entre avril et juillet 1994, visant l’ethnie tutsie mais aussi des Hutus modérés. Situé sur la colline de Gisozi à quelques kilomètres du centre de Kigali, le Mémorial du génocide est le principal des quelque 200 lieux de souvenir qui jalonnent "le pays aux mille collines".

Le site abrite notamment les restes de 250.000 personnes retrouvées dans les rues, maisons, fosses communes et rivières de Kigali et ses environs. Dans le musée, le visiteur se retrouve notamment confronté à des vitrines exposant crânes, fragments d’os, vêtements déchirés, aux images de cadavres entassés, aux portraits des victimes et aux armes utilisées par les génocidaires.

Les autres sites classés par l’Unesco ont été le théâtre de tueries parmi les plus sanglantes du génocide. Dans l’église de Nyamata, à une quarantaine de kilomètres au sud de Kigali, 50.000 personnes qui y avaient cherché refuge ont été massacrées en une journée.

Sur la colline de Murambi, à 150 kilomètres de Kigali, les autorités locales et les ex-forces armées rwandaises avaient appelé en avril 1994 la population tutsie à se regrouper dans un groupe scolaire technique en construction sous prétexte de garantir leur sécurité, avant de les massacrer. Entre 45.000 et 50.000 personnes y sont mortes.

Le site de Bisesero commémore notamment la résistance menée par des Tutsis face aux génocidaires qui assassinaient des centaines de personnes dans les collines de cette région de l’ouest du pays.