Rwanda : le bilan des inondations s’élève à 127 décès

Un total de 127 personnes ont été tuées "à ce jour" dans des inondations et glissements de terrain causés par des pluies diluviennes dans trois régions du Rwanda, a annoncé la présidence dans un communiqué.

Des opérations de secours sont en cours dans les provinces de l’Ouest, du Nord et du Sud afin notamment de permettre "l’évacuation et la relocalisation temporaire des habitants des zones touchées et à hauts risques alors que les pluies se poursuivent", ajoute la présidence.

Plus d’une centaine de personnes ont été tuées dans le Nord et l’ouest du Rwanda dans des inondations causées par les fortes pluies saisonnières qui frappe l’Afrique de l’Est, avait annoncé précédemment l’Agence rwandaise de radiodiffusion (RBA).

"La pluie qui est tombée la nuit dernière (mardi) a provoqué un désastre dans les provinces du Nord et de l’Ouest".

La province de l’Ouest était la plus touchée, avec 95 morts, tandis que 14 personnes ont trouvé la mort dans la province du Nord, détaillait la RBA.

Des infrastructures ont également été détruites. Des images diffusées sur son compte Twitter montrent notamment des maisons détruites, des routes coupées par des glissements de terrain, des champs inondés et des coulées de boue.