Ruud, Zverev et Fritz éliminés, la blessure de Djokovic comme seul véritable obstacle vers la finale ?

Grand favori de l’Australian Open, Novak Djokovic s’est qualifié pour le troisième tour de l’Australian Open et semble avoir un tableau plutôt dégagé vers la finale grâce à l’élimination successive de plusieurs têtes de série.

Au troisième tour, le Serbe devra d’abord se débarrasser du Bulgare Grigor Dimitrov (ATP 28) contre qui il n’a plus perdu depuis 2013 (à Madrid). Le principal signe d’espérance pour l’ancien numéro 3 mondial réside dans sa forme actuelle (ndlr : il n’a pas encore perdu de set à Melbourne) mais il pourrait aussi compter sur les difficultés physiques de son adversaire. Touché à la cuisse, le Serbe a perdu un set face au Français Enzo Couacaud mais a surtout dû demander un temps mort médicale pour se soigner. Après la rencontre, il a évoqué sa blessure en conférence de presse : "Ma situation avec la blessure n'est pas idéale. Je ne veux pas trop m'étendre là-dessus. J'aimerais que les sensations au niveau de la jambe soient différentes, mais c'est comme ça. C'est bien qu'on ait un jour off entre chaque match pour essayer de récupérer. Je ne m'entraîne pas sur les jours off. Je suis inquiet, je ne peux pas dire le contraire. J'ai des raisons de l'être. Mon staff médical fait le maximum. Il y a deux possibilités : arrêter ou continuer. Je vais continuer. Je ne sais pas comment le corps va réagir." S’il a prouvé par le passé à plusieurs reprises que ce n’est pas une blessure qui pouvait l’empêcher de réaliser de grandes choses, il faudra tout de même surveiller cela de près.

S’il passe l’obstacle Dimitrov, il devrait avoir Alex de Minaur (ATP 24) face à lui, joueur qu’il n’a jamais affronté de sa carrière. Sur la route d’une nouvelle finale à Melbourne, l’obstacle le plus important serait sans doute le quart de finale. Ses deux adversaires les plus probables seraient Andrey Rublev (ATP 6) et Holger Rune (ATP 10), alors qu’aucun des deux n’a encore atteint les demi-finales d’un Majeur. Le Russe a perdu ses quatre sets disputés sur dur face au Serbe alors que le Danois est le dernier joueur à avoir battu Nole (ndlr : en finale du M1000 de Paris).

S’il va en demi-finales, Djokovic devrait affronter la grande surprise de ce tableau. Parmi les neuf joueurs candidats, seuls Andy Murray (ATP 66) et Roberto Bautista Agut (ATP 25) ont déjà connu les joies d’un dernier carré lors d’un Grand Chelem. Les autres adversaires potentiels sont Alexei Popyrin (ATP 113), Ben Shelton (ATP 92), Michael Mmoh (ATP 109), Jeffrey John Wolf (ATP 66), Thanasi Kokkinakis (ATP 110), Tommy Paul (ATP 35) et Jenson Brooksby (ATP 48). Les deux derniers sont les seuls à avoir déjà atteint (une fois) une deuxième semaine lors d’un tel tournoi. Si la route est encore très longue, la route vers la finale semble assez ouverte pour celui qui court après un dixième sacre à Melbourne.