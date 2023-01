Ruud Vormer présenté à Zulte-Waregem : "Carl Hoefkens m’a dit que j’étais trop bon pour arrêter"

Ruud Vormer a quitté le Club Bruges, prêté à Zulte-Waregem pendant six mois, jusqu’à la fin de son contrat avec les Brugeois. Le joueur néerlandais a donc fait le grand saut, de la lutte pour le titre à la lutte pour le maintien en Pro League, après neuf années passées dans le club de la Venise du Nord.

"Le groupe est sympa, je pense que les qualités sont là pour rester en D1A. […] La pression sera différente de celle de Bruges, mais nous devons l’affronter" a confié le joueur en conférence de presse, relayée par nos confrères de Sporza.

Le joueur a reçu d’autres offres, notamment aux Pays-Bas, mais sa famille est installée à Knokke et s’y sent bien, ce qui a joué au moment de prendre sa décision. Tout comme un coup de téléphone avec un certain Carl Hoefkens, désormais ex-coach de Bruges. "Il m’a dit que j’étais trop bon pour m’arrêter. 'Fais-le', m’a-t-il dit. J’ai encore ça en moi et j’espère pouvoir encore le faire."

Vormer dit croire au maintien avec Zulte, mais ne prolongera pas l’aventure si le club est relégué. Il analysera alors la situation sur la suite de sa carrière.