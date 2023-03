Ruth Crawford Seeger, l’avant-gardiste aux inspirations folkloriques

Ruth Crawford Seeger est une compositrice, pédagogue et musicologue américaine née au début du 20e siècle. Inspirée notamment par la musique sérielle, elle a également été une actrice à part entière du renouveau et de la sauvegarde de la musique folklorique américaine, transcrivant, arrangeant et théorisant autour de cette richesse musicale.

Née en 1901 dans l’Ohio, Ruth Crawford-Seeger apprendra le piano aux côtés de sa mère avant de parfaire son éducation à Jacksonville en Floride mais aussi à Chicago à l’American Conservatory of Music. Elle rencontre le compositeur Henry Cowell mais aussi le poète Carl Sandburg à Chicago. C’est à cette période qu’elle commence à s’intéresser aux musiques folkloriques américaines.

En 1929, elle est la première femme à obtenir la Bourse Guggenheim. Elle part étudier à Berlin où elle rencontrera Alban Berg ou encore Béla Bartók et y apprivoisera la musique et les théories d’Arnold Schönberg. Elle part ensuite étudier à New York à l’Institute of Musical Art (de nos jours, la Julliard School). Elle y rencontre Charles Seeger (1886-1979), compositeur, musicologue et théoricien d’un contrepoint qui se voudrait "dissonant". Ils se marient en 1932 et dans leur famille recomposée de bientôt sept enfants, trois au moins feront aussi carrière dans la musique folk : Pete (1919-2014), Mike (1933-2009) et Peggy Seeger (1935).

Le répertoire de Ruth Crawford-Seeger comporte des pièces pour piano, pour ensemble de chambre, de la musique symphonique, des chants pour voix seule ou encore pour chœurs. Dans les années 1920, son œuvre est influencée par Scriabine ou encore Schönberg. Elle est atonale, audacieuse et colorée. A partir des années 1930, installée à Washington avec sa famille, Ruth se plonge dans la musique folklorique américaine qu’elle étudie de manière approfondie. Elle publie plusieurs recueils d’arrangements de chants populaires. Mais, elle n’oublie pas pour autant l’atonalité vers laquelle elle revient notamment en 1952 dans un Quintette à vent, avant de mourir emportée par un cancer en 1953.