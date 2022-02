Russie vs. Occident, l’opposition insoluble

L’escalade de la tension entre la Russie et l’Occident se poursuit avec, chaque jour, son épisode. L’envoi de troupes américaines dans un pays à proximité de l’Ukraine, le rassemblement toujours de plus en plus important de troupes russes à deux pas de la frontière, les tournées de pourparlers entre les diverses capitales des pays impliqués, etc. : malgré tous ces éléments, la controverse ne trouve toujours pas d’issue.