Russie : une journaliste d'investigation passée à tabac en Tchétchénie

Une journaliste d'investigation russe travaillant pour le journal indépendant Novaïa Gazeta a été hospitalisée après avoir été passée à tabac en Tchétchénie, a indiqué mardi l'ONG russe de défense des droits humains Memorial.

Elena Milachina, spécialiste de la Tchétchénie, a été attaquée après s'être rendue dans cette république russe du Caucase pour couvrir l'énoncé du verdict dans un procès, selon Memorial.

"Les doigts d'Elena Milachina sont cassés et elle perd de temps en temps connaissance", a précisé l'ONG dans un communiqué. "Tout son corps est couvert de contusions", souligne le communiqué.

La voiture où se trouvaient la journaliste et son avocat Alexandre Nemov a été attaquée par des "hommes armés" sur la route de l'aéroport vers la capitale tchétchène Grozny, selon l'ONG. "On les a violemment tabassés avec des coups de pied, y compris dans la figure, menacés de les tuer en mettant un pistolet contre leur tête" et en répétant "On vous a avertis. Partez d'ici et n'écrivez rien", a indiqué Memorial.