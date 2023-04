Russie : un entraînement militaro-patriotique pour les enfants de 6 à 18 ans

Ksenia Bolchakova et Veronika Dorman, deux journalistes françaises d’origine russe, sont retournées sur les terres de leurs ancêtres pour une enquête exceptionnelle au cœur de la Russie. Elles y ont notamment rencontré Olga Zakhran, éducatrice chez Younarmia, l’armée des jeunes. Russie, un peuple qui marche au pas, un documentaire à ne pas manquer ce jeudi soir à 22h20 dans Doc Shot sur La Une et en replay sur Auvio.

Ils portent des uniformes militaires, s’entraînent au lancer de couteau et apprennent à utiliser une arme à feu, mais certains enfants sur ces images édifiantes n'ont que six ans. Ils font partie du mouvement de jeunesse patriotique Younarmia, traduisez l’armée des jeunes. Créée en 2016 sous l’égide du ministère russe de la Défense, l’organisation compte dans un premier temps 25 000 membres âgés de 6 à 18 ans. Aujourd’hui, elle en revendique plus d’un million, répartis dans une dizaine d’antennes sur le territoire russe.

Olga Zakhran est éducatrice chez Younarmia et dirige l’antenne de Sotchi. Née au début des années 70 dans la région de Lougansk en République socialiste soviétique d’Ukraine, elle s’installe en Russie après l’effondrement de l’URSS en 1991. Elle y fait d’abord carrière comme juriste, avant de prendre une toute autre direction…

Eh oui, nous, nous entraînons les enfants pour qu'ils soient prêts à affronter les heures sombres qui arrivent.

En 2014, lorsque la guerre éclate dans le Donbass, Olga prend les armes et s’engage aux côtés des forces séparatistes pro-russes. Pendant deux ans, elle livre principalement de l’aide humanitaire pour le front, ce qui lui vaudra une pluie de médailles. En 2016, la situation se stabilise et Olga rejoint Younarmia, où elle prépare les enfants "à affronter les heures sombres qui arrivent".

