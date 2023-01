Russie : rétractations abusives d’articles, vraie autocensure scientifique

Début décembre, le président russe Vladimir Poutine a signé une loi "empêchant la diffusion d’informations qui promeuvent les relations et (ou) les préférences sexuelles non traditionnelles, la pédophilie et le changement de sexe dans la Fédération de Russie." Le site du Kremlin précise que la loi fédérale établit la procédure de surveillance des réseaux d’information et de télécommunications, y compris internet.

Ce texte a déjà des conséquences sur la publication d’articles scientifiques. Une revue de philosophie russe, Logos, qui se décrit comme "la principale revue de langue russe dans les domaines de la philosophie, des sciences sociales, des sciences humaines et des études culturelles", a récemment rétracté un article (toujours disponible sur d’autres sites en ligne non russes) intitulé "Looking good : The lesbian regarde and fashion imagery".

Le site Retractationwatch.com, qui recense les rétractations d’articles scientifiques, relate cet épisode en expliquant que l’article a été retiré sous prétexte de violer des normes, avec l’avis suivant : "La rétractation a été émise par décision du comité de rédaction en raison de la présence de signes qui relèvent du champ d’application de la loi n° 217471-8 " portant modification de la loi fédérale " sur l’information, les technologies de l’information et la protection de l’information " et de certains actes législatifs. de la Fédération de Russie (concernant l’interdiction de la propagande des relations et (ou) des préférences sexuelles non traditionnelles)".

Retractationwatch a demandé des explications suite à cette rétractation abusive, tant à l’auteure de l’article, Reina Lewis (London College of Fashion), qu’à Valéry Anashvili, le rédacteur en chef de Logos. Le site n’a reçu malheureusement aucune réponse.