Russie : que sait-on de la garde nationale russe, "l’armée personnelle de Vladimir Poutine" ?

Une chose est sûre, en Russie, "la garde nationale a pris de l’importance ces dernières années", pointe Nina Bachkatov. Sous ordre direct de Vladimir Poutine, le président russe a façonné la Rosgvardia pour la transformer en principal organe de défense du régime. Lutte antiterroriste et anti extrémisme, protection des sites sensibles, gestion de crise, contrôle de l’armement… Ses compétences sont presque illimitées, en particulier depuis les dix-huit derniers mois.

Dès les premiers jours de la guerre en Ukraine, la garde nationale est présente sur le front, à l’écart des premières lignes. Elle est là pour maintenir l’ordre dans les territoires occupés par la Russie et pour éteindre toute forme de contestation. Ses troupes ne combattent pas directement face à l’Ukraine. Elles interviennent dans un second temps.

Mais cela pourrait changer. En signant le décret début août, le président russe grandit encore son importance. Avec ses nouvelles armes lourdes, que Zolotov réclamait depuis longtemps, la Rosgvardia ne se contentera probablement plus du "second temps". Elle pourrait ainsi reprendre certaines missions du groupe Wagner en Ukraine. "Le Kremlin s’inquiétait de l’importance des armes de Wagner en Ukraine. Ils ont mis en place une meilleure répartition. On l’a d’ailleurs vu les dernières semaines précédant la mutinerie, Prigojine se plaignait en permanence de manquer d’armes", détaille l’experte de l’ULiège.