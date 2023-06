Les autorités ont renforcé les mesures de sécurité à Moscou où le "régime d’opération antiterroriste" vient d’être instauré, conséquence directe de la menace de Prigogine qui avait lancé dans un message audio sur Telegram : "On continue, on ira jusqu’au bout" et "nous détruirons tout ce qui sera mis sur notre route".

La division entre les élites est trop évidente

Côté ukrainien, un conseiller du président Volodymyr Zelensky a jugé que "c’est seulement le commencement en Russie". "La division entre les élites est trop évidente. Se mettre d’accord et prétendre que tout est réglé, cela ne marchera pas", a ajouté Mykhaïlo Podoliak sur Twitter. .