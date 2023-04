Russie : paysage lunaire dans le Kamtchatka suite à une importante éruption

Lors de l’explosion, des cendres ont été projetées à 20 km de haut et, en retombant, ont recouvert une superficie de près de 108.000km². L'éruption a été suivie, dans les 24 heures, d’un tremblement de terre d’une magnitude de 5,8 sur l’échelle ouverte de Richter.

L’impact sur le trafic est important puisque des coulées de lave ont fait fondre la neige sur les parois du volcan menaçant l’autoroute toute proche d’importantes coulées de boue. Mais la hauteur du nuage de cendres a également provoqué un avertissement pour le trafic aérien.

Selon l’Institut de Volcanologie et de Séismologie russe, d’autres nuages de cendres pourraient encore être projetés par le volcan mais les coulées de lave ne devraient pas toucher de zones habitées. Néanmoins, et par précaution, certaines écoles de la région restent fermées et il est demandé aux habitants de ne pas ouvrir les fenêtres afin d’éviter d’inhaler des particules fines.