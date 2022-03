Russie : les internautes se pressent de télécharger Wikipédia avant un possible blocage

Une version sauvegardée d’une page web à l’avantage d’être insensible à toutes censures car elle n’est plus en ligne. Malheureusement, son plus grand avantage est également son plus important défaut. En effet, le passage de "en ligne" à "hors-ligne" rend toutes modifications et mises à jour impossibles. Par conséquent, plus le temps passe et plus elle est privée de ses rédacteurs, plus la version enregistrée deviendra obsolète. En outre, ce passage forcé fait perdre toutes les sources externes, pourtant l’un des points forts de l’encyclopédie libre.