Russie : les entreprises belges établies en Russie seront-elles sanctionnées à leur tour ?

Certains secteurs sont alors plus susceptibles de ressentir les conséquences de cette crise. C’est le cas pour certains brasseurs qui craignent une augmentation des prix… Résultat, leur entreprise pourrait devenir moins compétitive. Le cas du blé et de l’énergie crée lui aussi une crainte chez ces brasseurs, pour qui certains en dépendent.

Les relations bilatérales

Cela fait plus de 160 ans que la Belgique et la Russie maintiennent des relations diplomatiques. Les deux pays, coopèrent également dans les domaines politiques, commerciaux, économiques, scientifiques, techniques et culturels. En 2019, "les deux parties confirmèrent leur volonté d’approfondir leurs interactions sur un large éventail de questions sur le plan bilatéral et international."

Les relations commerciales entre les deux pays ne prennent en compte que certains secteurs en particulier. Selon les données du SPF Économie : "Les exportations de biens en Belgique vers la Fédération de Russie se sont élevées à 3,89 milliards d’euros en 2020. En 2020, la Russie était le 15e marché d’exportation le plus important pour l’économie belge, représentant 1,1% du total des exportations des marchandises. Les exportations de Belgique vers la Russie en 2020 étaient dominées par 3 secteurs dont les produits chimiques (47,9%), les machines et équipements (12,7%) et enfin les plastiques et caoutchouc (9,0%). Ces dernières années, la Belgique a principalement importé de la Fédération de Russie des matières premières et des produits semi-finis, notamment des produits minéraux comme le pétrole (51%), des pierres et des métaux précieux (19,5%) et des métaux de base dont du fer et de l’acier (19,5%). En 2020, ces trois types de marchandises représentaient ensemble 89% de la valeur des importations totales de marchandises BE en provenance de la FR."