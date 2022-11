Russie : les députés de la Douma votent des amendements importants à la loi bannissant "la propagande" LGBT+

Protéger nos enfants et l’avenir de ce pays contre les ténèbres répandues par les Etats-Unis et les pays européens

L’adoption de cette nouvelle loi intervient après des années de répression contre les communautés LGBT +, le Kremlin se présentant comme le défenseur des valeurs "traditionnelles" face à un Occident présenté comme décadent.

Dans le contexte du conflit en Ukraine, cette loi est aussi dépeinte comme un moyen de "défendre" la Russie contre un assaut des pays occidentaux sur le plan des valeurs.

Cette loi "va protéger nos enfants et l’avenir de ce pays contre les ténèbres répandues par les Etats-Unis et les pays européens. Nous avons nos propres traditions et valeurs", a déclaré jeudi Viatcheslav Volodine.