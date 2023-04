Russie : la jeune fille séparée de son père à cause d’un dessin sur l’Ukraine a été confiée à sa mère

"Espérons que tout ira bien pour la mère et la fille", a ajouté cette responsable russe, visée dans une autre affaire par un mandat d’arrêt de la Cour pénale internationale l’accusant d’avoir déporté des enfants ukrainiens en Russie. "Elles ne vivaient pas ensemble depuis longtemps et communiquaient très peu. Au départ, Macha ne voulait pas voir sa mère", a déclaré Maria Lvova-Belova. "Mais elle a changé d’avis, elle me l’a dit elle-même au téléphone", a-t-elle ajouté. Une pétition en ligne lancée en Russie pour réclamer le retour de l’enfant chez son père a recueilli plus de 145.000 signatures, malgré le climat de peur.

Olga (la maman) a retiré Macha du centre de rééducation sociale où elle se trouvait à la demande de cette dernière