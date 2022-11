Russie : la basketteuse américaine Griner transférée dans une prison en Mordovie

La championne américaine de basket Brittney Griner a été transférée dans une colonie pénitentiaire du centre de la Russie pour purger une lourde peine de prison pour "trafic de drogues", ont annoncé jeudi ses avocats.

"Brittney a commencé à purger sa peine à (la colonie pénitentiaire) IK-2 en Mordovie", une région du centre de la Russie réputée pour ses prisons et son climat rigoureux, ont annoncé les avocats Maria Blagovolina et Alexandre Boïkov dans un communiqué, ajoutant qu’ils avaient pu rendre visite à leur cliente plus tôt cette semaine.

La sportive de 32 ans "se porte aussi bien que possible et essaie de rester forte et de s’adapter à son nouvel environnement", ont ajouté les avocats, soulignant que leur cliente traversait une "période très difficile".

Son transfert intervient après le rejet de sa demande d’appel suite à une lourde condamnation à neuf ans de prison en août pour "trafic de drogues", après son arrestation en février dans un aéroport de Moscou en possession d’une vapoteuse contenant du liquide à base d’huile de cannabis.