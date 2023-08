Publiée sur sa chaîne Telegram suivie par plus de 730.000 personnes, son candidature avait déjà reçu 13.000 "j'aime" à la mi-journée, alors que sa voix porte chez ceux qui critiquent le haut commandement militaire russe, qu'il accuse d'incompétence. "Je n'ai pas d'ami millionnaire" comme Vladimir Poutine "et donc je n'aurai pas à céder à leurs demandes au détriment de l'économie russe", a assuré l'opposant devenu blogueur militaire, plus connu sous le pseudonyme de "Strelkov" (le tireur, en russe).