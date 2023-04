Russie : l’opposant Alexeï Navalny, malade, laissé "sans soins" en cellule, selon son avocat

"Selon son dossier médical, au cours des quinze derniers jours, il a perdu 8 kg", a-t-il ajouté, précisant que les colis contenant des médicaments que la mère de M. Navalny envoyait à son fils "lui sont renvoyés", sans qu’il ne puisse les recevoir.

Selon M. Kobzev, son client souffre de "crises" et il a dit "ne pas exclure" une tentative des autorités de laisser la santé de l’opposant politique "se détériorer, non pas brusquement, mais progressivement". "Nous exigerons des examens toxicologiques et radiologiques", a-t-il affirmé.

En début d’année, Alexeï Navalny avait affirmé souffrir de symptômes grippaux et être privé d’un accès satisfaisant aux soins. Ses soutiens ont dénoncé une tentative du Kremlin de le "tuer" à petit feu.

M. Navalny, bête noire de Vladimir Poutine et opposant à l’offensive militaire en Ukraine, a été arrêté en Russie en janvier 2021, à son retour au pays après avoir subi un grave empoisonnement qu’il attribue au Kremlin. En mars de la même année, il a été condamné à neuf ans de prison en régime "sévère" pour des accusations d'"escroquerie" qu’il juge fictives.