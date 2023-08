Russie : l’opposant Alexeï Navalny, condamné à 19 ans de prison supplémentaires pour extrémisme

L'opposant russe

Alexeï Navalny a été condamné vendredi à 19 années de prison supplémentaire vendredi dans le cadre d'une affaire que ses alliés et lui dénoncent comme une manoeuvre pour le maintenir en prison et l'écarter plus longtemps de la politique.

Le tribunal de la colonie pénitentiaire IK-6 de la ville de Melekhovo, située à 235 km à l'est de Moscou, où il purge sa peine, le jugeait vendredi pour six chefs d'inculpation distincts, à savoir pour incitation et financement d'activités extrémistes et création d'une organisation extrémiste.

L'équipe d'Alexeï Navalny a déclaré que le juge avait ajouté 19 ans à sa peine à la suite des nouvelles accusations, alors que le parquet national avait demandé au tribunal de prolonger de 20 ans sa peine d'emprisonnement.

Principal détracteur du président Vladimir Poutine, l'avocat âgé de 47 ans purge déjà une peine de plus de 11 ans d'emprisonnement à la suite de poursuites judiciaires distinctes, pour fraudes et d'autres accusations, qu'il a qualifié de factices. Son mouvement politique a aussi été déclaré hors-la-loi car considéré comme "extrémiste".

Les réactions à cette annonce sont vives. L’Union Européenne juge "inacceptable" cette condamnation et l’Allemagne dénonce "une injustice flagrante", La France dénonce "un acharnement judiciaire". L'ONU demande la "libération immédiate" de Navalny après sa nouvelle condamnation.