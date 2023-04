Russie : l'état d'urgence déclaré près du volcan Chiveloutch

L'état d'urgence a été déclaré près du volcan Chiveloutch, sur la péninsule russe du Kamtchatka, en raison du nuage de cendre le plus important depuis des décennies. Le village de Klyuchi et deux autres localités touchées ont été les plus touchés, a déclaré samedi le chef de l'autorité régionale Oleg Bondarenko.

Dans le cadre de l'état d'urgence, les autorités locales peuvent restreindre la circulation et interrompre l'activité des entreprises, mais aussi élargir l'accès aux aides.

Le volcan est entré en éruption le 11 avril et a provoqué un dégagement de cendres s'élevant jusqu'à 20 kilomètres dans les airs. L'éruption a créé un énorme cratère d'un diamètre de plus d'un kilomètre.

Dans la région enneigée, une couche de cendres volcaniques grises de 20 centimètres d'épaisseur recouvre des voitures, des maisons et des routes, rapportent les médias régionaux.

Selon les vulcanologues, il s'agit de la plus importante chute de cendres en 60 ans. Haut de plus de 3.000 mètres, le Chiveloutch est l'un des plus grands volcans de la péninsule, célèbre pour sa haute activité géologique.