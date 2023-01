Russie : Elena Ossipova, une artiste de 77 ans, présente ses pancartes pacifistes en plein conflit en Ukraine

Elle est surnommée la "conscience de Saint-Pétersbourg" et s’oppose à toute guerre : Elena Ossipova, artiste peintre de 77 ans, a présenté mardi une exposition de ses pancartes pacifistes dans l’ancienne capitale impériale russe, en plein conflit en Ukraine.

Inaugurée dans les locaux de l’antenne locale du parti d’opposition Iabloko en présence d’une trentaine de personnes, l’exposition réunit 15 pancartes créées par Mme Ossipova entre 2014 et 2022.

Parmi elles figure celle intitulée "Les yeux de la conscience": on y voit le visage d’une petite fille aux grands yeux, et une phrase en bas de la pancarte, en russe et en ukrainien, "Maman, j’ai peur de la guerre".

"C’est une exposition anti-guerre, elle est tragique", commente devant son public l’artiste. "C’est une repentance, même si personne chez nous ne veut se repentir pour l’instant", ajoute-t-elle.