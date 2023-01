Russie : dissolution de la plus ancienne ONG de défense des droits humains

Les avocats de l'ONG ont aussitôt annoncé leur intention de faire appel de la dissolution. "La vie est longue, toute décision pourrait être révisée et j'espère vivre jusqu'au jour où le Groupe Helsinki de Moscou va renaître", a déclaré l'avocat Guenri Reznik, cité par l'agence de presse russe Ria Novosti.

Le Groupe Helsinki de Moscou a été créé en 1976 pour s'assurer du respect par l'URSS de ses engagements en matière de droits humains, pris dans l'Acte final d'Helsinki en 1975 à l'issue de la Conférence sur la sécurité et la coopération en Europe.

La plus ancienne des organisations

L'ONG est donc à ce titre la plus ancienne et l'une des plus emblématiques organisations de défense des droits humains en Russie. Elle a été dirigée pendant des décennies par Lioudmila Alexeeva, figure de la dissidence soviétique décédée en 2018.