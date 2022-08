Russie : comment Vladimir Poutine a détricoté l’héritage de Mikhaïl Gorbatchev

Russie Unie est une mauvaise copie du Parti communiste

Du point de vue intérieur, l’arrivée de Vladimir Poutine au Kremlin a été un sérieux retour de manivelle pour Mikhaïl Gorbatchev : s’il avait réussi à éliminer 10 ans plus tôt les tenants d’une ligne dure soviétique, en 2000, c’était leur protégé, ancien espion du KGB qui entrait au Kremlin.

La libéralisation imaginée par Mikhaïl Gorbatchev, baptisée "perestroïka" (restructuration) et sa "glasnost" (transparence) pour réformer le système soviétique conduit à des libertés inédites, mais aussi des pénuries, un chaos économique et des révoltes nationalistes qui sonneront le glas de l’URSS. C’est cette société post-soviétique qui a vu l’ascension de Vladimir Poutine.

On sait que Gorbatchev voyait d’un mauvais œil l’écrasement lent et systématique de la société civile par Poutine. Dans plusieurs discours, il l’a accusé d’avoir transformé le parti "Russie Unie" en une mauvaise copie du Parti communiste et d’un autoritarisme flagrant. "Il pense que la démocratie se dresse sur son chemin", a déclaré Gorbatchev à propos de Poutine en 2010.

Vladimir Poutine n’était pas en reste pour critiquer le premier et dernier président de l’URSS : dépeint par les médias russes comme ennemi du peuple comme on disait l’époque soviétique, larbin de la CIA et responsable de l’effondrement de l’Union soviétique, Vladimir Poutine tenait publiquement Mikhaïl Gorbatchev pour responsable de "la plus grande catastrophe politique du 20ème siècle". Et surtout, il l’a ignoré.