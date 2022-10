Russie : 20 ans après la tragique prise d’otages du théâtre de Moscou, les proches des victimes se souviennent

Un bilan extrêmement lourd

Les forces russes laissent longtemps planer le doute sur la nature du gaz utilisé. Certains parlent de gaz sarin, de BZ. Finalement, le ministère russe de la Santé révèle sa nature : du fentanyl, similaire à la morphine mais plus actif et rapide. Avec comme effet secondaire, une somnolence et une rigidité musculaire. Il a pu être utilisé en combinaison avec l’halothane, un gaz toxique qui inhibe le système nerveux central.

"Le gaz n’a pas tué les gens sur le coup, beaucoup sont morts pour n’avoir pas été soignés comme il le fallait. Les médecins ignoraient la composition du gaz", explique un avocat des familles de victimes.

L’antidote adéquat, à base de naxolone, n’a donc pas pu être utilisé. De plus, il est possible que le dosage ait été surévalué pour obtenir un résultat, or la dose létale des opiacés est seulement de 6 fois supérieure à la dose utilisée en anesthésie.

En 2011, la Russie est condamnée par la Cour européenne des droits de l’Homme à payer 1,25 million d’euros aux victimes de l’assaut. Selon un sondage de 2010, trois quarts des Russes sondés ne croient pas à la version officielle.

Au terme de cet épisode, la répression russe s’accentue sur la Tchétchénie. En retour, les rebelles continuent leurs attaques terroristes sur le sol russe, comme avec l’attentat du métro du Moscou en février 2004 et une autre prise d’otages dans une école de Beslan en septembre.