" Russians " : La chanson de Sting inspirée de Sergeï Prokofiev qui résonne encore en 2022

Dans sa chanson, écrite pendant la Guerre Froide, Sting fait notamment référence à la doctrine de MAD (Mutual Assured Destruction = Destruction Réciproque Assurée) qui consiste à utiliser des armes nucléaires à grande échelle pour anéantir l’adversaire.

C’est notamment ce qu’on peut comprendre dans la phrase " How can I save my little boy ? From Oppenheimer's deadly toy ? " (" Comment sauver mon petit garçon ? Du jouet mortel d'Oppenheimer ? "). Robert Oppenheimer étant considéré comme le père de la bombe atomique.

Puis, à plusieurs reprises, Sting répète ce message d’amour : " I hope the Russians love their children too " (" J’espère que les Russes eux aussi aiment leurs enfants ").

Ce sont des paroles qui peuvent encore raisonner aujourd’hui.

Il existe une interview de Sting en 2010 à la télévision Russe où il parle de cette chanson : Quand le présentateur de l’émission Vladimir Vladimirovich Pozner lui demande pourquoi il a écrit cette phrase : " I hope the Russians love their children too ", Sting explique que, dans les années 1980’, un ami à lui avait réussi à voler d’un satellite le signal d’une chaine de télévision russe.



Et, ça leur arrivait de regarder des émissions pour les enfants russes qui passaient le dimanche matin et Sting explique : " Ce qui m'a frappé, c'est tout le soin , l’amour et l'attention qu’il y avait dans ces programmes.Donc clairement, les russes aiment leurs enfants. Et ça a été mon déclic : c’est pour ça qu’on ne s’est pas fait explosé : parce que l’Ouest comme les Soviétiques, on tenait à notre avenir qui sont nos enfants ".