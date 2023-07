Russell Crowe se filme sur la Grand-Place : ces stars qui dopent le tourisme bruxellois

Après Brat Pitt au Musée Horta, Mick Jagger dans les Marolles ou plus récemment le rappeur Lil Nas X roulant à vélo dans les rues de Bruxelles, c’était ce week-end au tour de l’acteur néo-zélandais Russell Crowe de se filmer dans un lieu emblématique de la capitale. Dans une courte vidéo de 26 secondes, partagée sur X (Twitter), la star se filme et demande à ses millions de followers d’identifier l’endroit où il se trouve. De quoi donner l’envie à ses fans, espère-t-on chez les responsables du tourisme bruxellois, de mettre leurs pas dans les siens et à leur tour, de venir visiter Bruxelles.