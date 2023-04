Russell Crowe a pensé quitter le film "Gladiator" parce que le premier scénario était "absolument nul"!

Et à propos de Gladiator 2, l’acteur, aujourd’hui âgé de 59 ans, a glissé à Collider : "La seule chose que je ressens vraiment à ce sujet, c’est un peu de jalousie, tu sais ? Parce que j’étais un homme beaucoup plus jeune, évidemment, et ce fut une expérience énorme dans ma vie. C’est quelque chose qui a vraiment changé ma vie. Cela a changé la façon dont les gens me percevaient et ce que je fais dans la vie."