Russell Brand accusé d’agression sexuelle et de violence psychologique par plusieurs femmes

Samedi, une enquête de Channel 4, The Sunday Times et The Times a révélé que Russell Brand, acteur et humoriste britannique, était accusé de viol, d’agression sexuelle et violence psychologique par quatre femmes. Les faits se seraient produits de 2006 à 2013.

Une femme l’accuse notamment de l’avoir violée dans sa maison à Los Angeles, tandis qu’une autre affirme avoir été agressée sexuellement lors d’une relation de trois mois, alors qu’elle n’avait que 16 ans.

L’acteur s’est défendu dans une vidéo qu’il a postée sur X. "Ces allégations remontent à l’époque où je travaillais dans un milieu mainstream, où j’étais constamment dans les journaux, où je jouais dans des films et où, comme je l’ai beaucoup écrit dans mes livres, j’étais très, très libertin", explique-t-il. Il ajoute que toutes les relations qu’il a eues étaient "absolument, toujours consenties" et il réfute toutes les accusations.