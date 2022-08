Rushdie : des intellectuels européens soutiennent "l’un des exemples les plus courageux" de la lutte contre le "totalitarisme"

Daniel Salvatore Schiffer, philosophe, écrivain, éditorialiste

Florence Belkacem, écrivain

Rachid Benzine, écrivain, politologue, chercheur associé au fonds Paul Ricœur

Véronique Bergen, philosophe, écrivain

Jean-Marie Brohm, sociologue, professeur émérite des Universités

Carino Bucciarelli, écrivain, président de l’Association des Ecrivains Belges (AEB)

Sophie Chauveau, écrivain

Nadine Dewit, artiste peintre

Emmanuel Dupuy, président de l’Institut Prospective et Sécurité en Europe (IPSE)

Lou Ferreira, philosophe, dramaturge, présidente du Cercle Philosophique et Esthétique Wildien

Luc Ferry, philosophe, ancien Ministre français de l’Education Nationale

Renée Fregosi, philosophe, politologue

Guy Haarscher, professeur émérite de l’Université Libre de Bruxelles (ULB), professeur au Collège d’Europe

Jean Jauniaux, écrivain, président honoraire de PEN Belgique (francophone)

Alexandre Jardin, écrivain

Catherine Louveau, sociologue, professeure émérite des Universités

Christian Lutz, PDG des éditions Samsa

Isabelle de Mecquenem, philosophe, membre du Conseil des sages de la Laïcité

Maryam Namazie, porte-parole du Comité International contre la Peine de Mort et la Lapidation (" One Law For all "), dont le siège est à Londres

Edgar Morin, philosophe, sociologue

Véronique Nahoum-Grappe, anthropologue

Yves Namur, poète, secrétaire perpétuel de l’Académie royale de Langue et de Littérature françaises de Belgique

Eric Naulleau, essayiste

Françoise Nore, linguiste

Fabien Ollier, directeur des éditions QS ? et de la revue " Quel Sport ? "

Enayatullah Rassoli, membre d’" Amnesty International ", président de BIGHRO (Belgian Independent Global Human Rights Organization)

Robert Redeker, philosophe

Eric-Emmanuel Schmitt, écrivain, dramaturge

Guy Sorman, économiste, essayiste, directeur de France Amérique

Annie Sugier, présidente de la Ligue du Droit International des Femmes (association créée par Simone de Beauvoir)

Pierre-André Taguieff, philosophe, historien des idées, directeur de recherches au Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS)

Valérie Trierweiler, journaliste, écrivaine

Alain Vircondelet, écrivain, universitaire

Olivier Weber, écrivain, grand reporter, ancien Ambassadeur de France pour la lutte contre l’esclavage

Jean-Claude Zylberstein, éditeur, ancien avocat de Salman Rushdie et de l’éditeur français (Christian Bourgois) des "Versets sataniques "