Rush des vacances : beaucoup de passagers attendus et pas de places de parking à Brussels Airport

"J’ai tourné pendant 1/4h pour trouver une place ce matin mais mercredi, quand je suis venue conduire mon mari, je n’ai même pas pu entrer dans les parkings qui étaient complets". C’est ce que nous raconte une passagère croisée dans un des parkings de l’aéroport. Interparking, le gestionnaire des lieux, a beau avoir ajouté 2000 places l’an dernier, cela sera compliqué de garer sa voiture à Brussels Airport pendant les vacances. Les 13.000 emplacements sont quasi tous occupés. Et il ne faut pas trop compter sur la multitude de petits parkings situés dans la périphérie, ils sont aussi complets !

Simulation en ligne

Nous avons tenté l’expérience d’une réservation en ligne, du samedi 29 avril à 7h00 jusqu’au samedi suivant à midi. Sur le site officiel de l’aéroport, aucune place n’est disponible dans les quatre parkings proposés. Il y a trois jours, le VIP (à 218 euros la semaine, tout de même) proposait encore quelques places mais ce n’est plus le cas. A noter que les parkings P1 et P2, les plus proches du terminal, n’offrent pas la possibilité de réserver et qu’il y reste encore des places aujourd’hui. Mais rien ne garantit que cela sera encore le cas dans les prochains jours.

Alors, en utilisant un comparateur en ligne, nous avons étendu notre recherche aux autres parkings situés autour de l’aéroport. Pour les mêmes dates, nous n’avons pas non plus réussi à trouver une seule place… dans 14 parkings ! L’aéroport demande d’éviter de venir en voiture, et ce n’est pas un vain conseil.