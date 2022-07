Vacances d'été : les pensions pour chiens affichent déjà "complet"

En ce début de vacances, si vous pensiez placer votre animal de compagnie dans une pension le temps de votre absence, il est peut-être déjà trop tard. Cette année, les chenils et autres hôtels à chats ou à chiens sont complètement saturés. "C’est le rush avant et pendant les vacances. L’année dernière, les gens qui réservaient au mois de juin pour le 15 juillet, j’avais de la place. Mais cette année, non. Je suis complète pour le mois de juillet depuis deux mois", constate Nancy De Witte, gérante d’une pension pour chiens à Sombreffe.

Cette année, la demande est plus importante. "Durant la période covid, beaucoup de gens ont décidé d’acheter ou d'adopter un chien. Ça se voit aujourd’hui car j’ai beaucoup de jeunes chiens", explique-t-elle. Une situation qui renforce le risque d’abandon, principalement en cette période de vacances.

Face à cette situation, les pensions doivent faire des adaptations et notamment prévoir suffisamment de nourritures. "Il faut compter plus d’une tonne pour deux mois. On va devoir faire de nouvelles commandes", précise-t-elle.

Face à l’affluence, les professionnels du secteur recommandent aux particuliers de se tourner vers des solutions de secours, comme le dogsitting.