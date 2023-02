Rupture amoureuse : il faut en moyenne trois mois pour s’en remettre !

Une rupture va donc provoquer l’inverse et déclencher une source de stress intense. Tout s’effondre. La sécrétion de dopamine est remplacée par l’activation du système de stress. Une rupture met bien souvent l’organisme dans un état d’alerte permanent.

Le système nerveux parasympathique (responsable de la relaxation et du repos) ne se déclenche par ailleurs plus. "On est donc stressé et on n’a pas les moyens de récupérer, c’est double peine" ajoute le Dr Caroline. La rupture bouleverse également toutes nos habitudes, et la perspective de devoir tout recommencer augmente d’un cran l’angoisse.

Quand le manque d’amour agit comme une drogue

Les recherches ont montré que l’amour agit un peu comme de la cocaïne sur le cerveau. Une anthropologue américaine Helen Fisher a observé l’activité cérébrale de quinze personnes en plein chagrin d’amour, grâce à un scanner cérébral. Quand elle leur montrait une photo de leur ex, la zone du cerveau qui s’est activée est celle associée aux envies. C’est la même zone qui est activée dans la dépendance à la cocaïne.

"C’est comme un bug du cerveau qui n’arrive plus à digérer ce trauma"

Pour certains, la rupture est un véritable traumatisme. Heureusement, toutes les ruptures ne se valent pas en intensité et en importance. Mais dans certaines situations, la rupture pourrait presque être considérée comme un trouble de stress post-traumatique. "Le syndrome de stress post-traumatique peut se déclencher quand on vit un traumatisme qui excède nos capacités de "digestion psychique", de résilience" explique le Dr Caroline. L’événement est alors comme bloqué dans le cerveau et se rejoue en boucle, jour comme nuit (dans des cauchemars à répétition). "C’est comme un bug du cerveau qui n’arrive plus à digérer ce trauma" termine le Dr Caroline.