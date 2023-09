Rupture amicale : comment s’en remettre ?

Elle est parfois plus fracassante que la douleur d’une rupture amoureuse. Dans le 6/8, notre psychothérapeute Stéphanie Van Oost nous donne les moyens de surmonter la rupture amicale.

L’amitié est un lien puissant, profond, et aussi fort que l’amour. On y injecte beaucoup de confiance et de loyauté, mais contrairement à la relation amoureuse, la question de l’échec et de la fin ne se pose généralement pas. Quand la rupture vient nous emporter, elle est d’autant plus douloureuse.

Ce qui se joue, c’est une perte d’estime de soi. En perdant l’amitié, on a l’impression de perdre une partie de soi : on perd son passé, son avenir, ses projets, et c’est un sentiment de solitude et de vide qui s’installe.