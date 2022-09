"Running Up That Hill" de Kate Bush sort en CD single

Le hit de Kate Bush, " Running Up That Hill (A Deal With God) " ressort aujourd’hui dans un format un peu oublié : le CD single.

C’est la première fois que cet extrait de Hounds of Love reçoit ce traitement.

Rappelons que ce titre connaît un rebond incroyable de notoriété, grâce à son intégration dans la nouvelle saison de la série Stranger Things.

Il est d’ailleurs toujours, à l’heure d’écrire ces lignes, le deuxième morceau le plus écouté en streaming cet été.

Le classique de Kate Bush ainsi que "Master of Puppets" de Metallica battent des records à tous les niveaux puisque présents dans des scènes dorénavant devenues cultes. Le succès rencontré par ces morceaux inspire aux reprises et autres buzz.

Ce fut le morceau incontournable de la saison, déjà repris de diverses manières, dont en metalcore à voir ici ou dans cette version de Coldplay, qui l’a repris il y a quelques jours lors d’un des concerts à Londres :