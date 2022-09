Run to kick a récolté un million d'euros pour la recherche contre le cancer chez l'enfant

La 5e édition de la course à pied "Run to kick", ce dimanche dans le parc d'Osseghem à Bruxelles, a permis de récolter une somme d'un peu plus d'un million d'euros au profit de la recherche contre le cancer chez l'enfant. Plus de 1.600 coureurs étaient présents au pied de l'Atomium. La chanteuse Angèle, marraine de l'événement, l'athlète Élodie Ouédraogo ainsi que Jacques, Olivia et Kevin Borlée y ont participé.

Angèle et le chanteur Niels Destadsbader, les marraine et parrain de la course, ont donné ensemble le coup d'envoi, vers 11h00. Au total, 1.652 ?participants, qui s'étaient faits sponsoriser pour la cause de "Run to kick", ont couru ou marché sur une distance de 2, 5 ou 10 kilomètres.

Cinq projets de recherche

Les gains qu'ils ont récolté s'élèvent à 1.002.780 euros. Cet argent sera entièrement reversé à cinq projets de recherche paneuropéens visant à développer des traitements innovants contre le cancer chez l'enfant. Cette année, pour la première fois, tous les projets sélectionnés sont également ouverts aux patients belges. "Run to kick", soutenu par la Belgique, fait partie du programme international "Fight kids cancer".

"J'ai adoré courir avec plein de familles et de personnes aussi motivées. L'ambiance était incroyablement chaleureuse et cela fait du bien de sentir la solidarité", a déclaré Angèle. "Je pense très fort aux jeunes qui sont en traitement aujourd'hui. J'espère qu'ils ont senti nos bonnes "vibes", car j'ai envie de leur dire qu'ils ne sont pas seuls pour se battre", a-t-elle dit.

"Je suis heureux de contribuer à soutenir les jeunes patients et les médecins", a pour sa part déclaré Niels Destadsbader. "La recherche sur le cancer des enfants mérite tout notre soutien".