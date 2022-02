''Rumours'' de Fleetwood Mac, la genèse de l'un des albums les plus vendus au monde :

Le onzième album studio du groupe pop-rock britannique sort le 4 février 1977 sur le label Warner Bros.

Alors que Fleetwood Mac enregistre cet album, les musiciens du groupe vivent une véritable crise sentimentale. Les couples que formaient Lindsey Buckingham et Stevie Nicks ainsi que Christine McVie et John McVie ne sont plus. Mais malgré cette ambiance plutôt orageuse et certaines paroles qui évoquent des règlements de compte entre les deux anciens couples, Buckingham, Nicks, Mcvie et Fleetwood restent unis par leur amour de la musique. En résulte un album absolument magistral sur lequel on retrouve des standards tels que "Go Your Own Way", "Don’t Stop", "Dreams" ou encore "You Make Loving Fun".