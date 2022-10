Rumeurs : un remake de Horizon Zero Dawn (2017) sur PS5 et un mode multi ? Ça se discute

La question suivante se pose : est-il réellement utile de remasteriser des jeux pas si vieux que ça ? Chez Sony, c’est au cas par cas. Quand on voit que des Skyrim, des GTA, des Last Of Us (premier du nom) et consorts obtiennent leurs remasters annuels, on se pose la fameuse question. Qu’est-ce qu’un remaster apporte réellement ? Une amélioration graphique et logicielle, bien évidemment. Mais qu’apporte le remaster d’un remaster ? Rien, si ce n’est que de l’argent pour l’éditeur et les franchises.

Pour Horizon Zero Dawn, il est question d’un jeu qui a maintenant 5 ans. Il mettait clairement une claque visuelle à l’époque, et encore aujourd’hui d’ailleurs. Reste à savoir si, d’un, cette rumeur se révèle exacte et, de deux, si la version remasterisée rencontrera son audience.