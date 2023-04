Rumeurs de tournée Backstreet Boys et Spice Girls : un des membres en estime les probabilités

On vous promet que ce n’est pas un poisson d’avril tardif. Les rumeurs sur une possible collaboration entre les Backstreet Boys et les Spice Girls remontent à 1997. Elles ne se sont jamais révélées vraies jusqu'à présent, mais ce sera peut-être le cas un jour.

C’est ce qu’a révélé A.J. MacLean, l’un des membres des Backstreet Boys, dans une interview pour BuzzFeed. Invité dans le cadre de la promotion de sa nouvelle série "Fashion Hero : A New Kind of Beautiful", il a répondu à cette question que tout le monde continue de se poser des années après : peut-on espérer voir un jour les deux groupes réunis sur scène ?

"Il y a eu des rumeurs de tournée entre nous… Si ça devait se produire, je pense que ce serait l’une des tournées les plus grosses jamais organisées", a-t-il déclaré. Quand les journalistes de Buzzfeed lui ont demandé les probabilités pour que ça arrive, il ne s’est pas montré très rassurant : "Je dirais dans les 30%, peut-être même 20%. Je ne pense pas que ce soit très élevé… Ils sont tous passés à autre chose, ils font leurs vies, mais on ne sait jamais".

Plus tôt cette année, après plusieurs rumeurs insistantes sur le come-back des Spice Girls, Victoria Beckham a affirmé au Vogue que les filles ne comptaient pas se réunir de sitôt.