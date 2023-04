Rumeur de libération imminente d'Olivier Vandecasteele : la Belgique accuse l'Iran de désinformation

Le sort du Belge détenu en Iran d’Olivier Vandecasteele est aujourd'hui au cœur de rumeurs et de spéculations. Des informations contradictoires ont circulé toute la journée de ce mercredi concernant sa possible libération. Le gouvernement belge dénonce une tentative de déstabilisation de l’Iran dans ce dossier délicat.

Ce matin, le porte-parole du ministère de la justice iranien avait annoncé qu’un accord sur les transfèrements de condamnés en Iran et en Belgique était bouclé. "L'accord sur le transfèrement de condamnés entre l'Iran et la Belgique a été conclu et finalisé", a indiqué Massoud Sétayechi à Téhéran. "Si Dieu le veut, cette action va se dérouler", a-t-il ajouté, sans donner de précisions sur la date et les conditions d'un possible échange.

Etat voyou

L’Iran espère parvenir à un échange entre le travailleur humanitaire belge et Asadollah Asadi. Cet agent iranien doté du statut diplomatique a été condamné en Belgique à 20 ans de prison pour un projet d'attentat déjoué en 2018.

Mais l’information de l'échange imminent a été rapidement démentie par le ministre belge de la Justice. Vincent Van Quickenborne qualifie au passage l’Iran "d’Etat voyou spécialisé dans les fausses déclarations visant à semer la confusion à propos de compatriotes innocents".

Nous devons tout faire pour ne pas céder à ces tentatives de déstabilisation

En commission des Relations extérieures de la Chambre, la ministre des Affaires étrangères n'a pas été plus clémente envers les pratiques iraniennes. "Nous avons affaire à une partie qui fait flèche de tout bois pour arriver à ses fins, y compris le chantage et la désinformation", a accusé Hadja Lahbib. "Cette désinformation contribue à nous manipuler, nous, ainsi que l'opinion publique. Nous devons tout faire pour ne pas céder à ces tentatives de déstabilisation", a-t-elle averti.

Pour les proches d’Olivier Vandecasteele, cette annonce iranienne sur un accord d'échange est surtout une façon de mettre la pression sur la famille et sur la Belgique, alors que la santé de l’humanitaire belge condamné à 40 ans de prison pour espionnage en Iran, se dégrade de jour en jour.