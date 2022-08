Rumba la Vie : Il n’est jamais trop tard pour bien faire

Le succès de Franck Dubosc acteur, tient pour l’essentiel à ce personnage de séducteur souvent ridicule qu’il créa et qu’il déclina si souvent à la télévision, dans ses one man shows et au cinéma, au point qu’on ne l’attendait plus que dans ce genre de rôle.

Et puis un beau jour de 2018, à l’étonnement général, on le découvrait sous un jour nouveau, celui de scénariste et de réalisateur. La critique saluait alors (à raison !) son premier long métrage, Tout le monde debout, une comédie aussi efficace que sensible sur un sujet risqué : le handicap.