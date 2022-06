"Rules of the game", une série thriller inédite sur le harcèlement sexuel au travail

Réalisée par Jennifer Sheridan, Rules of the game est portée par Maxine Peake que l'on a pu voir dans Three Girls, Une merveille histoire du temps ou The Village. La comédienne britannique est époustouflante dans un rôle particulièrement compliqué : son personnage est austère mais gagne peu à peu en subtilité à chaque épisode. Sam est bien plus ambiguë que le spectateur ne le pense au début.

Maxine Peake a raconté sa fierté de faire partie de ce projet, notamment pour son message politique fort par rapport aux questions de harcèlement sexuel, comme elle l'expliquait à la BBC :

Cette série sort d’un scénario axé sur le show-business et montre que c’est un problème systémique dans notre société. Je pense qu’il est important que nous continuions à raconter ces histoires et que nous continuions sur notre lancée. Les choses changent, mais pas assez vite. Je sais que nous ne changerons pas le monde, mais nous veillons à ce que ces problèmes ne disparaissent pas. Rules of the game est un drame, mais qui a une forte veine politique qui le traverse.