Ruja Ignatova, la seule femme dans le Top 10 des personnes les plus recherchées par le FBI

Un mandat fédéral a été délivré pour son arrestation en 2017 et elle a ensuite fui, d’abord à Sofia, en Bulgarie, puis à Athènes, en Grèce. On ne sait pas où elle se trouve depuis lors, le directeur adjoint du FBI soulignant "elle a beaucoup d’argent et elle a pris la fuite assez rapidement."

Ruja Ignatova, qui a 42 ans aujourd’hui, est la seule femme en ce moment sur la liste des Top 10 most wanted, et seulement la 11e femme à avoir figuré sur la liste en 72 ans, comme l’explique ABC. Plus tôt cette année, elle a été mise sur la liste des personnes les plus recherchées par Europol.

La BBC explique que le FBI intègre des gens à cette liste lorsqu’ils pensent que le public peut avoir des informations ou les aider à trouver ces fugitifs. Le directeur adjoint du FBI, Michael Driscoll, a d’ailleurs déclaré : "C’est un outil important pour nous, la liste des 10. Nous pensons que le public est bien placé pour aider."

Elle est accusée depuis février 2018 de plusieurs choses :

complot en vue de commettre une fraude électronique,

fraude électronique,

complot en vue de blanchir de l’argent,

complot en vue de commettre une fraude en valeurs mobilières,

fraude en valeurs mobilières.

Le FBI offre jusqu’à 100.000 dollars pour des informations menant à l’arrestation d’Ignatova. Ils précisent qu’elle a beaucoup voyagé à travers l’Europe de l’Est et qu’elle a peut-être modifié son apparence grâce à la chirurgie plastique.