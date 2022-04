Rugby : L’Espagne exclue de la Coupe du Monde 2023 en France

L’Espagne a été exclue de la Coupe du Monde 2023 de rugby organisée en France. La raison, pendant les qualifications, le XV espagnol a aligné à deux reprises un joueur qui n’était pas éligible.

Cette décision de la fédération internationale de rugby ouvre donc la voie à la participation de la Roumanie, qui pourrait remplacer l’Espagne. Et en cascade, le Portugal pourrait prendre la place de la Roumanie dans le tournoi qualificatif final organisé au mois de novembre.

L’Espagne a deux semaines pour aller en appel de cette sanction. Mais la fédération espagnole n’a pas encore évoqué son souhait ou non de faire appel. Elle a toutefois précisé que le joueur concerné était le pilier d’origine sud-africaine Gavin van den Berg. Il avait été aligné à deux reprises face aux Pays-Bas (victoires 43-0 en 2020 et 52-7 en 2021), lors du Tournoi B, qualificatif pour le Mondial 2023. Mais il n’aurait pas effectué les trois ans de présence en Espagne sans interruption de plus de 60 jours nécessaires pour être éligible, selon le règlement World Rugby.