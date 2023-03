Ruette : un distributeur automatique de viande locale

Si on connaît bien les distributeurs de pains, de plats préparés ou de pizzas qui se sont multipliés depuis la crise covid, les distributeurs de viande locale sont peut-être moins fréquents. En Gaume, à Ruette, près de Virton, une boucherie à la ferme a installé un distributeur automatique juste devant l’atelier. Pierre-Edouard Prégnon, éleveur engraisseur bio en porc et bœuf y propose une large gamme de viandes issues de son exploitation. N’ayant pas de magasin avec un comptoir, le distributeur automatique est la solution idéale pour compléter sa boutique en ligne et le succès est au rendez-vous.