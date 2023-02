Ruette : 20 ans pour le Théâtre du Rideau de l’Aunaie

C’est la saison, beaucoup de troupes de théâtre amateur présentent leur pièce en ce moment. Arrêtons-nous à Ruette, près de Virton où le Théâtre du Rideau de l’Aunaie fête ses 20 ans cette année. La troupe va jouer "Une star en campagne", une comédie en 3 actes d’Yvon Taburet. L’occasion de vous replonger au cœur des années 80 et de découvrir une rencontre improbable de la Gaume agricole et bien rurale avec le monde des strass et paillettes du show-business.

Pour découvrir cette pièce, rendez-vous à Ruette, à la salle polyvalente, le 18 février à 20 heures et le 19 février à 18 heures, le 24 et 25 février Là 20 heures ainsi que le 3 et 4 mars, à 20 heures. Réservations au 0494/90.83.81 après 14 heures.

Marie-Lyse Jadot, metteuse en scène et Jean-Christophe Poncelet, comédien, nous présentent la pièce de cette année et reviennent d’abord sur l’origine de la troupe.