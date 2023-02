Rue des Palais 48 à Schaerbeek : les demandeurs d'asile relogés, le bâtiment totalement évacué le 15 février

La Région bruxelloise, la commune de Schaerbeek et le fédéral se sont accordés sur un plan de sortie de crise pour les occupants sans papier du 48 de la rue des Palais, à Schaerbeek, a annoncé jeudi le cabinet du ministre-président bruxellois Rudi Vervoort (PS), dans un communiqué commun diffusé au nom de ces différents acteurs.

Le bâtiment situé au 48 de la rue des Palais est investi depuis trois mois par un nombre toujours plus important de personnes, en majorité des demandeurs d'asile. Les conditions d'occupation particulièrement précaires ont engendré une situation extrêmement difficile, autant d'un point de vue sanitaire que sécuritaire. Les différentes autorités se sont cependant toujours refusées à une évacuation sans proposition de relogement pour les occupants.

Une occupation d'une ampleur inédite

"Face à cette occupation d'une ampleur inédite et à sa dégradation, un plan de sortie de crise a été élaboré par les différents niveaux de pouvoir concernés et leurs administrations, en collaboration avec les partenaires associatifs, les forces de police et de secours et les autorités sanitaires, sous la coordination de Safe.brussels, afin de reloger les occupants et vider le bâtiment", annoncent jeudi les différents cabinets concernés.

Concrètement, Fedasil poursuit la prise en charge quotidienne de demandeurs d'asile présents au Palais 48, et aura relogé plus de 700 demandeurs d'asile d'ici le lundi 13 février, ce qui correspond à la majorité du public. Le mardi 14 février, toutes les personnes encore présentes dans le bâtiment et volontaires pour être relogées seront prises en charge via un dispositif d'accompagnement médical coordonné par les SCR (Services du Collège Réuni) de la COCOM. Elles se verront proposer une solution d'hébergement par les autorités bruxelloises - financée par la convention entre le fédéral et la Région - via un dispositif social coordonné par Bruss'Help.

Ces dispositifs regrouperont les associations d'aide aux sans-abri et aux publics migrants, dont le SamuSocial, BelRefugees, la Croix Rouge, ainsi que des associations d'aide au public souffrant d'assuétudes (Transit, Lama, CoVeR). Le lendemain, mercredi 15 février, le bâtiment sera totalement vidé avec l'appui des forces de police et fermé.