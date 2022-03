Rudy Decraene, signaleur depuis 40 ans : "Je me suis parfois retrouvé sur le capot d’une voiture"

"Un bon signaleur, il doit être courtois" explique le sexagénaire. "Et ne pas laisser passer les véhicules dans le contresens d’une course. Evidemment, nous sommes parfois victimes d’insultes. Des gens qui ne comprennent pas. Parfois, ils essaient de passer sur nous. On évite. Je me suis parfois retrouvé sur un capot de voiture. Ça s’est passé à Basècles. Une avocate a voulu passer. J’étais au carrefour. J’ai dit Madame, vous ne pouvez pas passer. C’est une course et justement les coureurs arrivaient. Et rien à faire... elle a voulu passer. J’ai dit non et je me suis retrouvé sur le capot et elle s’est arrêtée. Heureusement, il y avait une policière qui était là. Autrement...".

Le "job" est en voie de disparition. Manque de vocation. Les jeunes ne se bousculent pas pour reprendre le flambeau. Rudy, lui reste toujours animé par la même passion.

"Quand on voit les champions qui sont là, c’est formidable" ajoute Rudy avec une pointe d’émotion. "Wout van Aert, Remco ou d’autres. On est en première ligne. Tant que ma santé me le permet, je continue. J’espère trouver une personne pour me remplacer un jour. Mais je continue tant que je peux". Et de conclure... envisager la vie sans vélo ? "Non, non, non ! C’est mon dada...".